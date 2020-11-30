Между Хабаровском и Портлендом провели «Мост в Россию» Фото: Администрация Хабаровска

Между Хабаровском и Портлендом провели «Мост в Россию». Так назвали музыкальный фестиваль, который из-за пандемии пришлось проводить в режиме онлайн. Напомним, такое событие проходит ежегодно между городами-побратимами.

Как рассказали в городском управлении международных связей, обычно фестиваль организуют на одной из концертных площадок Портленда. В этом году в США, как и в России, все массовые мероприятия отменили. Как вариант решили перенести мероприятие в интернет.

Суть фестиваля очень проста - через творчество жители братских городов знакомятся друг с другом. В этом году традиционную американскую музыку представили солист музыкальной группы Otis Heat Шон О’Нил и группа Scratchdog Stringband. С классическими русскими романсами перед зрителями выступила российская эмигрантка Наталья Баранова. От Хабаровска выступил коллектив «Елань» с репертуаром русских народных песен.