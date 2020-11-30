Водителя с травмой головы отвезли в больницу после аварии в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Водителя с травмой головы отвезли в больницу после аварии в Хабаровске. Происшествие случилось 29 ноября на улице Суворова в районе дома №28/2. По предварительной информации, машина Toyota Marк-Х двигалась по улице Фурманова со стороны улицы Репина. На нерегулируемом перекрестке улиц Фурманова и Суворова при повороте в сторону улицы Кутузова водитель не уступил дорогу, как того требовал дорожный знак, и врезался в авто Honda Logo. Последний двигался по улице Суворова со стороны улицы Кутузова в сторону улицы Краснореченской.

- В результате аварии пострадал водитель автомобиля Honda Logo. Его с травмами головы доставили в больницу. Отметим также, что водитель машины Toyota Marк-Х отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, - рассказал информированный источник.