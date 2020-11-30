Обстановка в Хабаровске 30 ноября 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 30 ноября 2020 года, в Хабаровске горячую воду временно не подают в доме №34 на улице Комсомольской. Причина тому - порыв. Отключений холодной воды в краевой столице не зафиксировали. За минувшие сутки в городе на дороги высыпали 17 тонн противогололедных средств, собрали и вывезли 119,6 кубометра снега и мусора.

- Также за минувшие сутки в городе зафиксировали 27 дорожных аварий, пять пожаров и два возгорания. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 954 раза, - рассказали в городской администрации.

По данным на вечер 29 ноября, в Хабаровске COVID-19 диагностировали у 271 жителя. Общее число заболевших с начала пандемии в краевом центре - 17209 человек. Жителей и гостей города призывают соблюдать меры безопасности - социальную дистанцию и масочный режим. Это поможет минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции.