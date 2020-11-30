С помощью Сбера самозанятые в Хабаровском крае смогут быстро заплатить налоги

Статус самозанятого позволяет легализовать свою деятельность тем, кто работает без оформления

27 ноября 2018 года в России был подписан закон о налоге на профессиональных доход. Так в стране появились первые самозанятые. В Хабаровском крае новый режим налогообложения вступил в силу в июле этого года. Статус самозанятого позволяет легализовать свою деятельность жителям региона, которые реализуют продукцию собственного производства, выполняют работы или оказывают услуги физическим лицам, предпринимателям или организациям, к примеру, по созданию сайтов, переводу текстов, ремонту квартир, по организации парикмахерских и косметологических услуг.

Официально зарегистрироваться как самозанятый можно в Сбербанке. Сервис по оформлению самозанятости от Сбербанка позволяет быстро и просто пройти процедуру регистрации. Это можно сделать онлайн, с помощью сервиса «Своё дело» в мобильном приложении «СберБанк Онлайн», без посещения налоговой и банка.

- Конечно, зарегистрировать деятельность возможно напрямую в ФНС с помощью специального приложения. Однако мы рекомендуем воспользоваться уникальными предложениями Сбербанка, что позволит значительно упростить работу. А при оплате налога на профессиональный доход клиентам, зарегистрированным в ФНС через Сбербанк, не потребуется отправлять отчетность. Сумма для оплаты будет генерироваться автоматически и отображаться в сервисе “Мои Налоги” в мобильном приложении “Сбербанк Бизнес Онлайн” или в личном кабинете на официальном сайте банка,- рассказала Наталья Красулина, управляющий головным отделением по Хабаровскому краю Сбербанка

Официально зарегистрированному самозанятому необходимо платить со своего дохода не 13%, как наёмным работникам, а всего 4% - если они получают плату от физических лиц, и 6% - если от юридических. Налоговая ставка не будет увеличена до конца 2028 года. А ещё в 2020 году действует увеличенный налоговый вычет, который предоставляется автоматически, и, пока он не будет полностью использован, налог платить не нужно.

Также можно воспользоваться бесплатным пакетом услуг «Свое дело», оформить кредит на любые цели, в том числе и ипотеку.

Чтобы зарегистрироваться как самозанятый в Сбербанке и получить пакет бесплатных сервисов, необходимо:

1. Зайти в приложение «СберБанк Онлайн»

2. Открыть вкладку «Каталог», затем – раздел «Услуги»

3. Выбрать пункт «Своё дело» и пройти простую процедуру регистрации.

Клиенты, у которых нет приложения «СберБанк Онлайн», для регистрации могут направить сообщение с текстом «САМ» на номер 9000.

Получить бесплатный пакет услуг «Своё дело» могут и самозанятые, которые уже зарегистрировались в ФНС или в другом банка (инструкция размещена на сайте банка).

Подробнее о сервисах для самозанятых можно узнать на сайте Сбербанка.