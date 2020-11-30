За недопуск в квартиры работников газовой службы наказывают в Хабаровском крае Фото: Олег ЗОЛОТО

За недопуск в квартиры работников газовой службы наказывают в Хабаровском крае. В таких случаях собственникам могут выписать штраф. К слову, с начала года в адрес главного управления поступило более одной тысячи материалов от специализированных организаций о недопуске в квартиры специалистов, которые должны провести работы по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования.

- Газовое оборудование обследуют один раз в год. Это необходимая процедура, чтобы проверить его исправность, а также условия содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Раз в год жильцы должны пускать проверяющих в жилое помещение, чтобы те убедились в исправности такого оборудования, - рассказали в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства края.

Отметим также, что за отказ в допуске в жилое помещение работников газовой службы предусмотрен административный штраф в размере от одной до двух тысяч рублей. За действия (бездействие), приведшие к аварии или возникновению угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, сумма штрафа варьируется от 10 до 30 тысяч рублей.