В Хабаровском крае утвердили нового министра ЖКХ Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае утвердили нового министра ЖКХ. Как стало известно, Дарий Тюрин избавился от приставки «и.о.» и будет дальше возглавлять ведомство. Об этом сообщили в пресс- службе краевого правительства.

Для справки: Дарий Викторович Тюрин Родился 15 октября 1972 года. Окончил Хабаровский государственный технический университет. В начале 2000-х был первым заместителем главы Советско -Гаванского района Хабаровского края, после возглавил службу заказчика ТЭК и ЖКХ. С августа 2009 года занимал должность первого заместителя министра жилищно- коммунального хозяйства. Министерство жилищно- коммунального хозяйства Хабаровского края возглавляет с октября 2014 года. С июля 2020 года до сегодняшнего дня был в должности исполняющего обязанности министра ЖКХ.