Ситуация с коронавирусом в Комсомольске-на-Амуре далека от стабильной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с коронавирусом в Комсомольске-на-Амуре далека от стабильной. В городе из развернутых 890 коек занято 830. Пока еще остается высокой выявляемость COVID-19. На прошлой неделе зафиксировали 146 случаев, а неделей ранее - более 150.

- Специалисты отмечают незначительный рост ОРВИ, по сравнению с ноябрем 2019 года в четыре раза возросла заболеваемость пневмонией. На сегодняшний день минздрав создает условия для увеличения количества анализов на COVID-19. Благодаря этому в ближайшее время планируют избавиться от необходимости отправлять анализы в Хабаровск, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в Городе юности дальнейшее развертывание коек не представляется возможным. В противном случае это может привести к непоправимым последствиям для оказания плановой медицинской помощи. Также в последнее время увеличилось число заболевших медиков.