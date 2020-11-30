В Хабаровске скончалась главврач поликлиники №11 ФОТО: сайт городской поликлиники №11

В Хабаровске ушла из жизни главврач поликлиники №11. Вера Васильевна Пак скоропостижно скончалась на 61 году. Об этом стало известно сегодня, 30 ноября. Она находилась в одном из коронавирусных госпиталей краевой столицы. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Вера Васильевна останется в памяти коллег и пациентов как профессионал своего дела, посвятивший сфере здравоохранения 37 лет. В городской поликлинике №11 она проработала 17 лет. Родным и близким Веры Васильевны выражают соболезнования и желают стойкости и крепости духа в непростое время.