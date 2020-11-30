Новый телефон горячей линии по коронавирусу заработал в Хабаровском крае Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Новый телефон горячей линии по коронавирусу заработал в Хабаровском крае. Для удобства ввели трехзначный номер – 122. Ранее сообщалось, что ответы на вопросы но новой коронавирусной инфекции можно было получить по телефону (4212) 39-61-79. Он работает с 28 октября по поручению главе региона Михаила Дегтярева.

- На номер (4212) 39-61-79 поступило более 10 тысяч звонков. В основном люди жаловались на длительное ожидание терапевта, невозможностью дозвониться или записаться в поликлинику. Чтобы решить эти проблемы, сделали многоканальные телефоны в поликлиниках. К работе в регистратурах привлекли студентов и волонтеров, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

С 28 ноября задать вопросы относительно коронавируса можно по номеру 122. Такое решение приняли на уровне федерального правительства и распространили во всех регионах России, где созданы подобные колл-центры. Звонки на этот номер бесплатные. Операторы консультируют граждан и помогают записаться на прием в поликлинику через специально-разработанный сайт.