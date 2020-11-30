Жильцы дома эвакуировались из-за пожара в супермаркете в Комсомольске

Площадь пожара составила десять квадратных метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Комсомольске 30 ноября загорелся супермаркет на первом этаже жилого дома. К моменту приезда первых расчетов спасателей магазин и подъезд заволокло дымом. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно.

В задымленный магазин отправилось звено газодымозащитной службы. Пожарные искали людей и очаг возгорания. Другое звено проверяло подъезд и квартиры.

Пожар локализовали через десять минут - в 07:08 часов. Через 32 минуты огонь полностью потушили. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Помощь никому не потребовалась. Пострадавших нет.

- В настоящее время причины возгорания устанавливаются. По факту пожара будет проведена проверка сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России. Всего для ликвидации возгорания было задействовано шесть единиц техники и 20 человек личного состава, - рассказали в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.