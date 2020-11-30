В Хабаровске сотрудник банка врывался в офисы быстрозаймов и угрожал менеджерам пистолетом

В офисы быстрозаймов мужчина заходил под видом клиента Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Максим (имя изменено - прим. ред.) трудился в банке, иногда подрабатывал таксистом. Еще одно хобби 32-летнего мужчины - нападать на офисы микрозаймов и угрожать менеджерам. В начале сентября хабаровчанин ворвался в один из филиалов в Краснофлотском районе.

В офис мужчина зашел под видом клиента. В какой-то момент Максим достал пистолет и стал требовать у менеджера деньги. Девушка оказалась не из робкого десятка: разбойнику отказала, выбежала за ним на улицу и позвала на помощь. Хабаровчанина задержали прохожие и держали, пока не приехала полиция.

Уже в отделении полицейские выяснили, что налет на офис микрозаймов - не первый подобный эпизод в жизни Максима. Мужчина уже нападал на филиал подобной организации в Железнодорожном районе. Добычей хабаровчанина стали шесть тысяч рублей. Деньги Максим потратил по своему усмотрению.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой», расследование окончено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу. До вынесения приговора обвиняемый будет находится под домашним арестом, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание по статье - до восьми лет колонии.