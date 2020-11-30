Новая коммунальная услуга появится в квитанциях хабаровчан с 1 декабря

Регоператор будет отвечать на все жалобы и обращения жителей Фото: Альберт ДЗЕНЬ

С 1 декабря услуга по вывозу мусора переходит из состава жилищных в коммунальные в Хабаровске и районе имени Лазо. Это значит, что местные жители будут платить за нее по-новому.

КОМУ ЖАЛОВАТЬСЯ?

Региональным оператором, который будет собирать, транспортировать, обрабатывать и захоранивать отходы, стало ООО «ТСК «ФЕСТ». Предприятие выиграло конкурс 14 июня этого года.

- Регоператор будет отвечать на все жалобы и обращения жителей. Отмечу, что обязанности по содержанию и ремонту мест (площадок) накопления отходов в круг его полномочий не входят: этим по-прежнему будут заниматься их собственники. То есть, если ранее обслуживанием мусоросборника занималась управляющая компания, она продолжит это занятие и дальше, - сказал Андрей Гайфулин, начальник отдела хабаровского управления ЖКХ.

СКОЛЬКО ПЛАТИМ?

Сейчас размер платы за коммунальную услугу определяется как произведение тарифа, норматива и площади жилого помещения. Такой расчет будет работать до 2021 года. В 2022 году размер платы будет определяться исходя из количества живущих в квартире (частном доме) людей.

- Сейчас и в течение первого полугодия 2021-го с одного квадратного метра общей площади жилого помещения в многоквартирном доме за вывоз мусора будет взиматься 4,03 рубля, в частном доме - пять рублей. По сравнению с существовавшим ранее, тариф остался практически на прежнем уровне, - сообщил Андрей Гайфулин.