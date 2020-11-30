«Ростелеком» разогнал скорость интернета для онлайн-жизни и работы на «удаленке»

В тариф включено хранилище объемом 5 Гб в облаке Яндекс.Диск и Антивирус на два устройства. Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» предлагает тарифный план со скоростью до 200 Мбит/с с приоритизацией трафика до платформ, необходимых для работы и учебы. В тариф включено хранилище объемом 5 Гб в облаке Яндекс.Диск и антивирус на два устройства. Стоимость услуги - от 990 рублей в месяц. Тариф доступен для подключения в домах с оптическими сетями GPON.

- В нашей жизни быть «онлайн» - это уже реальность. Многие перешли на удаленный режим работы и обучения, максимально пользуются онлайн-сервисами и различным онлайн-услугами. Понимая эти потребности клиентов, «Ростелеком» увеличил максимальную скорость доступа в интернет. Уверена, что такое ускорение оценят многие, потому что скорость в нашей жизни порой решает все, - комментирует Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Для комфорта всей семьи «Ростелеком» рекомендует к подключению пакет услуг: интернет и видеосервис Wink, который объединяет интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр. Стоимость пакетного предложения, включающего интернет на скорости до 150 Мбит/с, видеосервис Wink с 227 ТВ-каналами и бесплатным просмотром десяти тысяч фильмов и сериалов, будет стоить от 1100 рублей в месяц.

Подключение на максимальной скорости доступно для жителей Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, а также ряда сел и поселков края в домах с оптической сетью GPON.

Технология GPON или «оптика в квартиру» предусматривает прокладку оптического кабеля непосредственно до оборудования клиента. Это обеспечивает высокую скорость передачи данных и возможность подключения неограниченного количества цифровых услуг. Например, можно одновременно пользоваться интернетом, смотреть видеосервис Wink, обучать детей на платформе «Ростелеком Лицей», контролировать безопасность жилья с помощью видеонаблюдения и сервиса «Умный дом».

Узнать подробнее о наличии технической возможности, тарифах и условиях подключения можно на сайте компании www.rt.ru и по бесплатному номеру телефона 8-800-100-08-00.