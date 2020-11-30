В Хабаровске установили 143 камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске в 2020 году установили 143 камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения. Новые устройства появились на 27 перекрестках в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Камеры появились на улицах Волочаевская и Шеронова, переулках Молдавский и Трубный. Также монтаж выполнили на улицах Краснореченская с Юности, Калараша, Флегонтова, переулках 3-й Путевой и Индустриальный, на улице Суворова с Малиновского и Кутузова, улице Павла Морозова с улицами Автобусная и Радищева. Полный список опубликован на сайте городской администрации, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В целом в краевой столице в течение 2019-2020 годов установили 153 комплекса. В городе сейчас работают три сотни приборов фотовидеофиксации. Они находятся на 38 объектах улично-дорожной сети. К слову, работы по монтажу комплексов фотовидеонаблюдения выполняют, в том числе и в Комсомольске-на-Амуре.