В Хабаровском крае проверят источники питания на всех социально-значимых объектах Фото: Александр Янышев

В Хабаровском крае проверят источники питания на всех социально-значимых объектах. Это необходимая мера на случай, если природа подготовит сюрприз как в Приморье. Такое решение озвучил глава региона Михаил Дегтярев, который внимательно следит за ходом восстановительных работ в соседнем регионе. Напомним, на Приморский край обрушился ледяной дождь и штормовой ветер.

- Врио губернатора края уже поручил профильным министерствам и ведомствам инициировать тотальные проверки системы жизнеобеспечения ЖКХ. Специалистам предстоит провести ревизию резервных источников питания и запасов горючего, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Ранее сообщалось, что 22 ноября из Хабаровска в Приморский край по решению Михаила Дегтярева доставили три передвижных электростанции. Их выделили из резервного фонда правительства края. Сегодня глава краевого управления МЧС Матвей Гибадулин передал Михаилу Дегтяреву слова благодарности за своевременную помощь от имени губернатора Приморского края Олега Кожемяко.