Прокуратура указала мэрии Хабаровска на наледь и снег Фото: Ольга КИВА

Прокуратура указала мэрии Хабаровска на наледь и снег. Представители закона потребовали от городской администрации организовать надлежащий контроль за содержанием территорий в зимний период. Решение приняли на основании итогов проверки.

- По предварительным данным, в краевой столице выявили нарушения правил благоустройства. Так, уборка тротуаров от наледи и снега проходила не надлежащим образом. Руководителям общеобразовательных, дошкольных учреждений, управляющих (обслуживающих) организаций также внесли представления, - рассказали в пресс- службе краевой прокуратуры.

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем контроле со стороны городской администрации за содержанием территорий в зимний период. Как результат, прокуратура внесла мэру города представление. Результаты рассмотрения этого документа находятся на контроле в прокуратуре краевой столицы.