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Глава Хабаровского края изменил адрес правительственного здания

Дома номер 56 на улице Карла Маркса больше не существует
Александр ШТААЛЬ
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Глава Хабаровского края изменил адрес правительственного здания

Глава Хабаровского края изменил адрес правительственного здания

Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Глава Хабаровского края изменил адрес правительственного здания. Дома номер 56 на улице Карла Маркса больше не существует. Новый адрес госучреждения - улица Муравьева-Амурского, 56. Корректировки внесли по инициативе главы региона Михаила Дегтярева.

- По нашей инициативе зданию правительства Хабаровского края присвоен новый адрес. Думаю, с исторической точки зрения это справедливое решение, так как Муравьев-Амурский внес огромный вклад в развитие дальневосточных территорий, - отметил Михаил Дегтярев.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае утвердили нового министра ЖКХ. Как стало известно, Дарий Тюрин избавился от приставки «и.о.» и будет дальше возглавлять ведомство. Также глава региона ведет переговоры с главой федерального министерства науки и высшего образования Валерием Фальковым о федеральной поддержке вузов. Об этом Михаил Дегтярев сообщил на мероприятии, посвященном празднованию 50-летия Хабаровского государственного университета экономики и права.