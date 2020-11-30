Глава Хабаровского края изменил адрес правительственного здания Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Глава Хабаровского края изменил адрес правительственного здания. Дома номер 56 на улице Карла Маркса больше не существует. Новый адрес госучреждения - улица Муравьева-Амурского, 56. Корректировки внесли по инициативе главы региона Михаила Дегтярева.

- По нашей инициативе зданию правительства Хабаровского края присвоен новый адрес. Думаю, с исторической точки зрения это справедливое решение, так как Муравьев-Амурский внес огромный вклад в развитие дальневосточных территорий, - отметил Михаил Дегтярев.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае утвердили нового министра ЖКХ. Как стало известно, Дарий Тюрин избавился от приставки «и.о.» и будет дальше возглавлять ведомство. Также глава региона ведет переговоры с главой федерального министерства науки и высшего образования Валерием Фальковым о федеральной поддержке вузов. Об этом Михаил Дегтярев сообщил на мероприятии, посвященном празднованию 50-летия Хабаровского государственного университета экономики и права.