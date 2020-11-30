В Хабаровске вандалы продолжают лютовать Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске вандалы продолжают лютовать. Иначе ситуацию охарактеризовать сложно. Неизвестные уже крушили остановки, элементы декора в зонах отдыха, похитили несколько лавок из сквера «Березовая роща» на улице Мате Залки. Накануне злоумышленники разбили еще одно стекло павильона на остановке «Дальневосточный гуманитарный университет». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Один из вопиющих актов вандализма произошел в июне 2020-го. Тогда вандалы разбили светильники у мемориала «Бронекатер-302». В целом с начала года зафиксировали несколько случаев вандализма в отношении современных остановочных павильонов. Их делали с тем расчетом, чтобы горожане могли согреться в холодное время года, получить информацию о движении автобусов, зарядить телефоны и электронные устройства, подключиться к интернету через Wi-Fi. Однако неизвестные разбили стеклянную часть павильонов на остановках «Памятник морякам-амурцам», «Кругосветка» и у ПИТОГУ.