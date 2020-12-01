Обстановка в Хабаровском крае 1 декабря 2020: погода, радиация, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 1 декабря, в Хабаровске без существенных осадков, ночью -16 -14, днем -11 -9, ветер юго-западный 7-14 м/с. На юге края преимущественно без осадков, ночью -19 -13, днем -12 -6, ветер юго-западный 8-13 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, ночью -20 -13, днем -13 -6, ветер западный, юго-западный 3-14 м/с. На севере края преимущественно без осадков, ночью -31 -15, днем -16 -8, ветер западный, северо-западный 3-14 м/с (на побережье Тугуро-Чумиканского района местами порывы до 15-20 м/с).

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 6 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом 24570. Из них вылечились 17372, скончались 157.