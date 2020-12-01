В Хабаровском крае выбирают нового министра здравоохранения ФОТО: региональный минздрав

В Хабаровском крае выбирают нового министра здравоохранения. На пост претендуют четыре кандидата. Каждый из них предоставил документы, презентации и стратегию развития отрасли. Накануне участники экспертной комиссии открытого конкурса обсудили предоставленную претендентами информацию. Об этом сообщили в краевом минздраве.

Все четыре человека - выпускники ДВГМУ разных лет. Среди них Юрий Бойченко - заместитель главного врача «Детской городской клинической больницы №9 имени Г. Н. Сперанского», Москва. Кандидат медицинских наук. Александр Латынников - врач-хирург «Городской поликлиники №11», Хабаровск. Валентина Требунских - индивидуальный предприниматель. Ирина Филимончикова - временно не работающая, экс-заместитель министра здравоохранения Хабаровского края. Доктор медицинских наук.

Пока члены комиссии склоняются к кандидатуре Юрия Бойченко. Окончательное решение по претендентам на пост министра примет Михаил Дегтярев.