Обстановка в Хабаровске 1 декабря 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Алексей ФОКИН

По данным на утро 1 декабря 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений воды - ни горячей, ни холодной, а также отключений отопления. За минувшие сутки в городе на дороги высыпали 356 тонн песчано-соляной смеси, собрали и вывезли 106 кубометров снега.

- Также за минувшие стуки в краевой столице случилось 29 дорожных аварий, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 1065 раз, - прокомментировали в городской администрации.

По данным министерства здравоохранения Хабаровского края на вечер 30 ноября, в регионе общее число заражений коронавирусом 24570 (за последние сутки 324 новых случая). Из них 17516 человек (71,3%) - это жители Хабаровска (за последние сутки 307 новых случаев). Жителей и гостей города убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, регулярно делайте влажную уборку в помещении.