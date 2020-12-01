В квартире комсомольчанина нашли незаконный «склад» оружия Фото: Иван ВИСЛОВ

В квартире комсомольчанина нашли незаконный «склад» оружия. По предварительной информации, мужчину задержали во результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Во время обыска у него в квартире обнаружили и изъяли 83 патрона, три охотничьих ружья, барабан револьвера, рамку с нарезным стволом револьвера, изготовленного кустарным способом. Нашлось и самодельное одноствольное огнестрельное оружие и ствол гладкоствольного охотничьего ружья.

- Экспертиза подтвердила, что все изъятые предметы пригодны для стрельбы. Фигурант в свою очередь заявил, что часть патронов и оружия он нашел в лесу во время охоты, оставшуюся остальное купил в магазинах, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По данному факту правоохранители проводят проверку. На время разбирательств мужчина будет находиться на свободе под обязательством о явке.