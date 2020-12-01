Хабаровские дороги ночью чистили от наледи и снежных масс Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровские дороги ночью чистили от наледи и снежных масс. В работе задействовали с полсотни единиц техники. Утром 1 декабря спецмашины, дорожные рабочие и дворники продолжили устранять последствия вчерашней непогоды.

- Снег убирали с проезжей части дорог, дорожное покрытие посыпали песчано-соляной смесью, убирали парковочные и остановочные карманы, чистили перекрестки, - рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе города. - В работе задействовали машины дорожные комбинированные, погрузчики, пескоразбрасыватели, бульдозеры и другие. За прошедшие сутки на городские дороги высыпали более 300 тонн противогололедных средств.

Дороги чистят во всех районах города. По основным магистралям идут механизированные колонны, рабочие вручную убирают остановки, парковки, прибордюрную зону. Придомовые территории убирают более 800 дворников. Напомним, по нормативу работы по очистке территорий от снега должны продолжаться на протяжении всего снегопада.