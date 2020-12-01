В Хабаровске продолжается реконструкция легкоатлетического манежа Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске продолжается реконструкция легкоатлетического манежа на стадионе имени Ленина. Его построили 33 года назад и за это время ни разу капитально не ремонтировали. Легкоатлетические дорожки поддерживали в рабочем состоянии, чтобы можно было заниматься, но это не помогало развитию легкой атлетики в крае.

- Жалобы на плохое состояние объекта поступали от местных жителей через соцсети. Комментарии зафиксировала система «Инцидент Менеджмент». По итогам обращений началась реконструкция. На сегодняшний день уже привели в порядок раздевалки для спортсменов, демонтировали старые радиаторы отопления, установили более 160 погонных метров современных регистров отопления, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Заканчиваются работы по демонтажу комментаторских кабин. Также проведут мероприятия по улучшению антитеррористической и пожарной безопасности - деревянные двери заменили на современные противопожарные, установили противопожарные шторы и новую систему аварийного освещения.