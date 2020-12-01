В Хабаровском крае архивный отдел подружился с блогером Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Хабаровском крае архивный отдел подружился с блогером. Последний зарегистрирован в соцсети Instagram под ником «Добрый амурчанин». Такое взаимодействие впервые смогли выработать в регионе. Итог работы - это интерактивное взаимодействие с аудиторией в интернете.

- В своем аккаунте блогер размещает информацию о выставках, подготовленных отделом, о документах, картинах. Также анонсируют сборники стихов фондодержателей Реутова А.А., Толмачева Г.И., презентуют фотографии города Амурска, сел и поселков Амурского района 60-90-х годов прошлого века из фотофонда муниципального архива, - рассказали в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.

Такие взаимодействие помогает расширить аудиторию пользователей архивных документов. К тому же это замечательный инструмент для формирования любви к своему району, городу и краю. Специалисты архивного отдела намерены продолжить сотрудничество с блогером.