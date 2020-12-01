Сбербанк приглашает присоединиться к проекту «Сбер на связи»

Второго декабря состоится очередная встреча участников бесплатного онлайн-проекта «Сбер на связи». В течение декабря Сбербанк будет проводить образовательные вебинары на актуальные темы: как экономить на переводах с карты на карту, как сохранить и приумножить свои деньги, почему могут отказать в выдаче кредита, как исправить кредитную историю, как с помощью ипотечных госпрограмм инвестировать в недвижимость, как научиться копить и как использовать бонусы «Спасибо».

- Цель нашего проекта - помочь жителям региона разобраться в финансовых вопросах и открыть новые возможности для владельцев банковских карт. Мы поделимся собственными лайфхаками о том, как лично мы копим деньги, анализируем расходы и используем бонусную программу. Занятия будут проходить в удобном онлайн-формате, присоединиться к ним смогут все желающие, - объяснила Наталья Красулина, управляющая головным отделением по Хабаровскому краю Сбербанка.

«Сбер на связи» будет выходить на платформе Zoom2, 9, 16, 23 декабря 2020 года в обеденное время с 13:00 до 13:30 (время хабаровское). Экспертами выступят руководители головного отделения по Хабаровскому краю Сбербанка.

Ссылка для подключения:

https://us02web.zoom.us/j/85356300263?pwd=Tm92K3ExRk1hdTkreFJaemZXVWJYdz09

Идентификатор конференции: 853 5630 0263

Код доступа: 2020