Хабаровский край готов к запуску 60 миллионов «умных» счетчиков ЖКХ

Технические специалисты МегаФона завершили ключевой этап развития инновационной сети мобильной связи NB-IoT в Хабаровском крае.

В преддверии обязательного перехода многоквартирных домов на «умные» счетчики электроэнергии сеть «интернета вещей» оператора теперь охватывает 100% территории Хабаровска, а также ряд других городов края. Она способна одновременно обслужить до 60 миллионов устройств.

Помимо Хабаровска сеть NB-IoT была запущена в других крупнейших населенных пунктах края - Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Николаевске-на-Амуре, Бикине.

NB-IoT - новый стандарт сотовой связи, предназначенный для обмена информацией между устройствами без участия человека. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 километров и эффективно проникать в подвалы и промышленные помещения со сложными внутренними конструкциями. При этом от одной стандартной бытовой батарейки передающее устройство NB-IoT может проработать до 10 лет.

Все это делает технологию NB-IoT наиболее подходящей для цифровизации таких сфер, как ЖКХ, энергетика, транспорт, логистика, системы безопасности, городская инфраструктура и промышленность, а также медицина, где внедрение автоматизированной передачи данных обусловлено и изменениями законодательства, и экономической целесообразностью.

- Устройства, которыми мы ежедневно пользуемся, становятся все «умнее», и не за горами то время, когда они станут регулярно обмениваться данными, формируя тот самый «интернет вещей», - комментирует Денис Трофимчук, директор хабаровского отделения МегаФона. - Внедрение NB-IoT позволит сделать «умными» не только отдельные предприятия, но и целые города. С 1 января 2022 года вступают в силу поправки в Федеральный закон «Об электроэнергетике», по которому все новые жилые дома должны оснащаться «умными» приборами учета электроэнергии. Уже сейчас мы готовы принять в свою сеть в Хабаровском крае до 60 миллионов специализированных устройств «интернета вещей».