Михаил Дегтярев призвал Жителей края активнее включаться в волонтерскую работу Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев призвал жителей края активнее включаться в волонтерскую работу. Только общими усилиями жители региона смогут справиться с коронавирусной инфекцией. Ситуацию с заболеваемостью в регионе обсудили накануне на аппаратном заседании краевого правительства.

- Добровольцев уже задействовали на выдаче бесплатных лекарств для амбулаторных больных COVID-19. Большой объем работы на волонтерах-медиках, которые работают в больницах и поликлиниках края, - отметил и.о. заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

Откликнуться на призыв просят граждан, имеющих автомобили. С помощью автовладельцев удастся организовать более оперативную работу участковых. Добровольцев просят подключиться к доставке кофе и горячего питания медицинским работникам. Желающих помогать просят обращаться по адресу: Хабаровск, улица Гоголя, 21Б, и по телефону 8 (4212) 32-30-70.