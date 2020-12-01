Под Хабаровском обеспечили бесперебойную подачу воды сельчанам ФОТО: Официальный сайт администрации Хабаровского муниципального района

Под Хабаровском обеспечили бесперебойную подачу воды жителям села Галкино. Для этого отремонтировали водонапорную башню и модернизировали всю систему водоснабжения. Деньги на покупку немецких насосов выделили из муниципального бюджета. Их установили на станцию второго подъема. Теперь вода будет поступать в многоквартирные и частные дома всех жителей села без участия водонапорной башни.

- На данный момент водонапорная башня обезвожена и находится в резерве. Ее запустят, если в этом появится необходимость. Сейчас в жилые дома Галкино подается вода с помощью насосов, - рассказали в администрации Хабаровского района.

Отметим также, что стоимость всех ремонтных работ составила 600 тысяч рублей. Техническое перевооружение системы водоснабжения в селе Хабаровского района провели в срок, новые насосы ввели в эксплуатацию.