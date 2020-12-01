В Биробиджане монтируют светодиодные тоннели Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане монтируют светодиодные тоннели. Новые объекты появятся на городской набережной. Их устанавливают в преддверии Нового года в рамках разработанного дизайн -проекта.

- В этом году на площади имени Ленина сделают новые арт- объекты. На проспекте 60-летия СССР смонтировали новую иллюминацию «Солнышко». Деньги на эти работы выделили из областной казны в рамках обеспечения первоочередных социально значимых мероприятий, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Светодиодные тоннели собираются установить и подключить до конца недели. В первых числах декабря на площади имени Ленина специалисты планируют установить ель и обустроить ледовый городок. Ранее Александр Головатый призвал местных предпринимателей заняться подготовкой к Новому году. Он напомнил, что хорошо бы празднично оформить магазины, учреждения, офисы и торговые центры.