В Хабаровском крае в семи километрах от поселка потушили лесной пожар Фото: Влад КОМЯКОВ

В Хабаровском крае в семи километрах от поселка Новостройка потушили лесной пожар. Огонь разгулялся на территории площадью в 15 гектаров вчера, 30 ноября 2020 года. Пожарные расчеты работали в районе имени Лазо.

- Пожар возник из-за перехода огня с земель иных категорий при сильном порывистом ветре. Сотрудники Дальневосточной авиабазы локализовали и ликвидировали его в течение суток. Угрозы населенному пункту он не представлял, - рассказали специалисты комитета лесного хозяйства.

Пожароопасный сезон в Хабаровском крае официально закрыт в начале ноября. Напомним, с начала этого года в регионе зафиксировали в общей сложности 430 пожаров. По сравнению с итогами прошлого года количество лесных пожаров сократилось на 13 процентов, а площадь, где бушевал огонь - на 21 процент.