Модельная библиотека в Хабаровском крае получила книги в дар от Михаила Дегтярева Фото: Правительство Хабаровского края

Модельная библиотека в Хабаровском крае получила книги в дар от Михаила Дегтярева. Напомним, поселковое учреждение победило в конкурсном отборе в рамках регионального проекта «Культурная среда». Из обычной она превратилась в модельную за счет федеральной поддержки в размере пяти миллионов рублей и за счет денег из муниципального бюджета в сумме почти 800 тысяч рублей.

В библиотеке в Солнечном районе сделали зону чтения и общения с пространством для коворкинга. Есть территория чтения молодого поколения, творческая мастерская с современным ткацким станком, музейная зона с выставочно-экспозиционным пространством, зоны для уединения, для чтения и самостоятельной работы на ноутбуках.

- Библиотека стала настоящим культурно-образовательным центром на селе. У посетителей есть доступ к новейшим информационным технологиям и современной отечественной и зарубежной литературе, - оценил библиотеку Михаил Дегтярев.

В библиотеке есть VR-очки, интерактивный пол, фиброоптический модуль, планшет для акваанимации, флуоресцентная LED-панель для рисования. К слову, ознакомиться с уникальными изданиями, подаренными главой региона, смогут читатели Солнечного района и других «бамовских» библиотек Верхнебуреинского района.