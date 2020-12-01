Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 1 декабря: лечатся 177 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 1 декабря 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре получает лечение 521 человек. Из них у 177 официально подтвержден коронавирус. За сутки выписали по выздоровлению 57 человек, госпитализировали 53 человека.

- В реанимационном отделении находятся 25 пациентов. У шести человек только подозревают заражение коронавирусом. Также лечение получают 388 пациентов с внебольничной пневмонией. За минувшие сутки заболевание диагностировали у 106 человек, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

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