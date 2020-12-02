В Хабаровске заливают дворовые хоккейные коробки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске заливают дворовые хоккейные коробки. В общей сложности залить собираются 65 площадок. Из них больше всего в Индустриальном районе - 23. Для жителей Центрального района зальют пять коробок, для жителей Краснофлотского - 17, в Кировском и Железнодорожном районах сделают шесть и 14 соответственно.

- Сами горожане считают, что отдых на свежем воздухе в период пандемии - это отличная альтернатива нахождению дома. К слову, к концу декабря число уличных катков в краевом центре может составить 80 и более. Хабаровчане, у которых во дворах нет стационарных хоккейных коробок, сооружают бортики из снега и превращают свободное пространство внутри в мини-катки, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Собственники в Хабаровске самостоятельно принимают решения о заливке катков. Напомним, в этом году на десяти городских коробках девять тренеров-общественников бесплатно ведут с ребятами занятия. Ранее сообщалось о том, где и как будут работать катки в Хабаровске зимой 2020-2021 годов.