В Хабаровске определили фронт работа на дорогах в 2021 году Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске определили фронт работ на дорогах в 2021 году. Работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Привести в порядок собираются 73 участка общей протяженностью в 46,8 километра. На это намерены потратить полтора миллиарда рублей.

- В 2020 году в Хабаровске отремонтировали 56 объектов протяженностью в 46,25 километра. На работы потратили 1,6 миллиарда рублей. В целом за четыре года реализации нацпроекта в краевом центре отремонтировано 225 километров автодорог, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В следующем году намерены заняться дорогами на улице Штурманской, в микрорайоне Волочаевский городок (на улице Служебной, в переулках Засыпной и Призывной), в поселке Березовка (Квартал Мира, Богородская, Октябрьская, Юбилейная), на улицах Колгуева, Двойная, Свердлова и других. Самым сложным участком будет улица Белорусская.