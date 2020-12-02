В Комсомольске внедрят сказкотерапию для детей-инвалидов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Комсомольске внедрят иппо- и сказкотерапию для детей-инвалидов. Деньги на проект получила библиотека имени Горького. Цель проекта - улучшить физическое и психологическое состояние детей с ОВЗ путем сочетания иппотерапии и сказкотерапии.

- Для ребят организуют досуг на двух площадках - на ипподроме планируют проводить различные мастер-классы, викторины, подвижные игры, а на территории библиотеки имени Горького - арт-занятия и сказкотерапию, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В рамках проекта для детей организуют психологическую диагностику на входе и выходе из реализации проекта. Также проведут консультации психолога для родителей по итогам диагностики детей.

Напомним, проект «Сказочный конь - социальная адаптация посредством иппо- и сказкотерапии» получил грант в размере 452 тысяч рублей. Деньги направят на покупку необходимых материалов и оборудования.