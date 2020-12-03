Обстановка в Хабаровском крае 3 декабря 2020: погода, радиация, заболеваемость Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 3 декабря, в Хабаровске без существенных осадков, ночью -15 -13, днем -9 -7, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге региона местами небольшой снег, ночью -18 -12, днем -10 -4, ветер юго-западный 7-12 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, ночью -30 -12, днем -17 -4, ветер юго-западный 3-14 м/с. На севере края преимущественно без осадков, ночью -30 -12, днем -20 -8, ветер различных направлений 3-14 м/с (на побережье Тугуро-Чумиканского района местами порывы до 15-20 м/с).

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 21 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом 25233. Из них вылечившихся 18270, скончавшихся 160.