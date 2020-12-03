В Хабаровске начался сбор подарков для новогоднего чуда Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровске начался сбор подарков для новогоднего чуда. Презенты передадут детям из малообеспеченных семей. Акцию проводят уже не первый год. В этом году постоянные участники акции еще месяц назад начали интересоваться, когда и куда можно будет принести новогодние подарки для детей.

- Есть семьи, хорошие и дружные, но нуждающиеся в помощи, где родители не могут позволить себе купить даже самые скромные сладости для малышей. Однако детки надеются на рождественское чудо, и оно может случиться благодаря неравнодушным людям, - рассказали в отделе по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии.

К участию в акции приглашают всех желающих. Все, что от вас нужно - привезти подарок. Их принимают ежедневно, даже в выходные, с 8:00 до 20:00 по адресу: остановка «Железнодорожная больница», улица Воронежская, 49/1 (белое здание рядом с храмом). В часы, когда склад закрыт, подарки можно оставить у охранника.