Между ЕАО и Хабаровским краем задержали животных без документов Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Между ЕАО и Хабаровским краем задержали животных без документов. По предварительной информации, крупный и мелкий рогатый скот перевозили в машине Mitsubishi из Забайкальского края в Хабаровский край. Инцидент случился 29 ноября 2020 года.

- При проверке государственные инспекторы регионального управления Россельхознадзора выяснили, что в машине находилось 37 голов скота - 17 коров и 20 овец. Ни на одного из перевозимых животных не было ветеринарных сопроводительных документов, - рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

По итогу нарушителю выписали предписание. В документе говорилось о направлении задержанных животных под контроль КГБУ «Вяземская райСББЖ» для проведения карантинных мероприятий. Кроме того, в отношении перевозчика возбудили административное дело.

Напомним, в Хабаровском крае постепенно стабилизируется ситуация с африканской чумой свиней. В последний раз карантин сняли в селе Капитоновка в Вяземском районе.