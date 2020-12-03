Хабаровчане проверят свои умения в стрельбе из электронного оружия и скандинавской ходьбе ФОТО: Роман Панцырев

Хабаровчане проверят свои умения в стрельбе из электронного оружия и скандинавской ходьбе. Желающих приглашают на набережную имени Ленина 5 декабря 2020 года. Об этом сообщили в краевом министерстве спорта.

В программе спортивного мероприятия: стрельба из электронного оружия с 13:00 до 14:00, адрес: улица Советская, 1 ЛИТ. А15, вход со стороны храма Святителя Иннокентия, и скандинавская ходьба с 14:00 до 15:00, адрес: набережная, ориентир - колесо обозрения.

Для участников также организуют веселые эстафеты и конкурсы для детей 10-11 лет. Желающих поучаствовать просят заранее отправить заявку на электронную почту gto.dvhab@mail.ru в свободной форме. Обязательно укажите фамилию, имя, отчество и возраст. Желающим участвовать в испытании «стрельба из электронного оружия» при себе нужно иметь сменную обувь. Более подробная информация по телефону (4212) 57-47-11.