Первая ледовая переправа открылась в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Первая ледовая переправа открылась в Хабаровском крае. Освидетельствование прошла временная дорога в Верхнебуреинском районе на 72 километре автодороги поселок Чегдомын - поселок Шахтинский через реку Бурея.

- Во время проверки инспекторы ГИМС МЧС России уделили внимание безопасности проезда по ледовому покрову водоема, толщине льда. На ледовой переправе уже установили дорожные знаки, вехи со светоотражающими элементами. Также есть пост с пожарным и спасательным оборудованием, средствами связи, шлагбаумы, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По временной дороге может передвигаться колесная и гусеничная техника общим весом до 16 тонн. Отметим также, что в крае намерены проверить и открыть порядка 40 ледовых переправ. Жителей региона призывают не выходить и не выезжать на лед в местах, где это запрещено. Прошлой зимой в крае было несколько случаев, когда под лед уходили машины, погибли люди.