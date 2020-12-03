AI Journey вошла в топ-3 мировых конференций по искусственному интеллекту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey (AI Journey), которая состоится 3–5 декабря, вошла в топ-3 подобных мероприятий в мире по числу участников. На конференцию зарегистрировали более 20 тысяч человек из 87 стран. Регистрация продолжается, она бесплатна и доступна на сайте конференции.

Как сказал Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, конференция становится одной из самых авторитетных в мире. Огромное число участников со всех континентов дает синергетический эффект и рождает самые неожиданные идеи. Эта конференция важна для реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, в разработке которой Сбер принимал прямое участие. Ведь это возможность продемонстрировать уникальные отечественные решения, позиционировать нашу страну на глобальном AI-ландшафте и, что называется, «сверить часы»: оценить, насколько верно выбраны стратегия и тактика AI-трансформации России в контексте лучших мировых практик.

AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про AI и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводит Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями. Ожидаются выступления более 200 ведущих российских и международных специалистов. Участие уже подтвердили такие известные эксперты, как Mike Davies, директор Лаборатории нейроморфных вычислений Intel; Michael Hind, заслуженный научный сотрудник отдела исследований искусственного интеллекта IBM; Laurens van der Maaten, директор по исследованиям Facebook AI Research; Jürgen Schmidhuber, директор лаборатории IDSIA.

В рамках мероприятия пройдет также онлайн-конференция AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов школы и онлайн-конференция, посвященная разработкам в области машинного обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, нейроморфных и гетерогенных вычислений и многим другим темам.