Investor Day Сбера: как это было ФОТО: скрин в видео Investor Day

Завершился двухдневный Investor Day Сбера, на котором топ-менеджеры компании представили стратегию на ближайшие три года. Мероприятие проходило 30 ноября и 1 декабря в уникальном для подобного рода мероприятий формате. Во время съемок были использованы лучшие технологические практики, наработанные командой СберМаркетинга в рамках подготовки СберКонф.

Под задачи мероприятия была специально разработана Sber Virtual Production Studio. Для управления применялась платформа Unreal Engine, благодаря чему в режиме реального времени фоны выводились на экраны за спинами спикеров в соответствии с перемещением камеры, создавая эффект объема в кадре. Картинка была сформирована сочетанием VR-фона за спикерами и AR-слоя перед ними. VR-фон был создан в стилистике визуальной концепции инновационных офисов Сбера - СберСити на Кутузовском проспекте и Технопарка Сбера в Сколково. AR-слой заменял традиционный экран для презентаций - в нем визуализировались основные тезисы и данные из докладов спикеров.

За трансляцией, которая велась на двух языках - русском и английском - следило более 1,3 миллиона зрителей из разных стран, в том числе из США, Великобритании, Франции и других.

По мнению экспертов и аналитиков, данный формат является самым передовым и технологичным для проведения деловых мероприятий такого уровня.