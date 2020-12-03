Браконьеры в Хабаровском крае угодили в «капкан» Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

На браконьеров в Хабаровском крае расставили «капканы». По предварительной информации, нарушители в заповеднике «Баджальский» пытались добыть зверя. Их в прямом смысле выследили участники оперативной группы. Они передвигались по дороге, обнаружили припаркованный на обочине автомобиль. Позже нашлись и следы, оставленные злоумышленником. По ним прошел один из проверяющих, другие ждали в засаде.

- Одного браконьера задержали, когда он устанавливал ногозахватывающий капкан на соболя. К тому моменту он успел поставить 11 капканов. Все устройства изъяли, к счастью, животные не успели в них попасть, - рассказал Алексей Путятин, начальник оперативной группы ФГБУ «Заповедное Приамурье». - Другой нарушитель был на территории заказника с расчехленным оружием и восемью патронами, которые тоже изъяли.

Нарушителей привлекут к ответственности. Жителям края напоминают, что заказник - это особо охраняемая природная территория. Его деятельность регулируется законом об особо охраняемых природных территориях.