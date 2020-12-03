В Хабаровском крае вырастет компенсация за оплату услуг ЖКУ

В Хабаровском крае вырастет компенсация на оплату услуг ЖКУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровском крае с 2021 года вырастет компенсация за оплату услуг ЖКУ. Постановление подписал Михаил Дегтярев. Предполагается, что ежемесячные выплаты увеличатся на четыре процента. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- На помощь могут рассчитывать отдельные категории граждан, работающие и проживающие в сельской местности и рабочих поселках. Среди них специалисты (пенсионеры) краевых и муниципальных учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения, ветеринарной службы, культуры, искусства и учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, - рассказали в министерстве социальной защиты населения края.

Напомним, сегодня компенсацию за оплату коммунальных услуг получают более пяти тысяч человек. В следующем году с учетом индексации в краевом бюджете на меру поддержки запланировано 135,5 миллиона рублей.