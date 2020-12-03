В День неизвестного солдата в Хабаровске возложили цветы к мемориалу Фото: Александр Янышев

В День неизвестного солдата в Хабаровске возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» на площади Славы и памятнику в честь жителей региона, павших в локальных войнах. Церемония прошла сегодня, 3 декабря. В церемонии участвовал глава региона Михаил Дегтярев, а также руководители исполнительных и законодательных органов власти Хабаровского края и Хабаровска, представители Восточного военного округа и силовых структур. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, День неизвестного солдата впервые в России отметили в 2014 году. Дату - 3 декабря - выбрали не случайно. В этот день в 1966 году, в честь 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата перенесли из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе и захоронили в Москве, в Александровском саду.

В этот день вспоминают советских и российских воинов, погибших в боевых действиях, чьи имена остались неизвестными.