Обстановка в Хабаровском крае на 5 декабря 2020 года: погода, радиация, ледостав

В крае уже вовсю идет подготовка к Новому году Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

В Хабаровском крае суббота, 5 декабря, в метеорологическом плане должна пройти спокойно. По информации Дальневосточное УГМС, опасных явлений не ожидается.

В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от - 10ºС до -12ºС, днем от -4ºС до -6ºС, ветер юго-западный 9-14 м/с. В южных районах края ожидается снег, но небольшой, ночью температура упадет до -10…-17ºС, днем потеплеет до -2…-7ºС, ветер юго-западный 9-14 м/с. В центральных районах Хабаровского края небольшой снег, ночью -10…-25ºС, днем – 3…-16ºС, ветер западный и юго-западный 3-17 м/с. На севере края ожидается легкий снег, ночью морозы - от -11ºС до -24ºС, днем от -6 ºС до -17ºС, ветер западный 5-13 м/с. На побережье Тугуро-Чумиканского района ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Геомагнитная обстановка тревоги не внушает: низкая солнечная активность и спокойное геомагнитное поле. В норме и уровень радиации – от 9 до 18 мкр/ч, что в рамках естественного фонового излучения.

Амур постепенно укутывается льдом, уходя в зимнюю спячку. Однако помните, что пока ледяной покров на реках края не везде набрал достаточную прочность, чтобы выдержать вес человека. В крае официально открыта только одна переправа. Будьте предельно осторожны.