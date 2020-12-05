В Охотске полностью обновили почтовое отделение

После ремонта на порядок повысился уровень комфорта не только посетителей, но и сотрудников Фото: Почта России

Почтовое отделение в рабочем поселке Охотск открыло двери после капитального ремонта. Охотчане теперь получают почтовые и банковские услуги Почты России в комфортных условиях.

- Почта России уделяет внимание обеспечению качественного обслуживания независимо от удаленности населенных пунктов. После ремонта в почтовом отделении теперь светлый и комфортный клиентский зал, улучшились условия работы самих сотрудников, – рассказала начальник Хабаровского почтамта Анастасия Меньшикова.

Во время ремонта обновили фасад отделения, заменили ливневки, обустроили освещение клиентского зала, установили эргономичную мебель и провели техническое переоснащение. А чтобы зимой в помещениях было уютно находится и работать, провели профилактику системы отопления.

Для поселка, где живут и работают около трех тысяч человека, капитальный ремонт почтового отделения – значимое и радостное событие. Ведь именно через Почту России идет вся корреспонденция – ее доставляют на самолетах, крупные грузы, например, строительные материалы везут по морю.

В почтовом отделении Охотска в зале четыре универсальных окна. Кроме почтовых услуг, клиентам предоставляют и банковские – можно снять наличные с карты, оформить вклад, заявку на кредит, внести платежи. Востребована у людей и такая услуга, как продажа сим-карт.

Почта России, как и другие социально ответственные компании, не хочет подвергать клиентов лишнему риску во время пандемии коронавируса. В Охотском отделении, как и во всех других, соблюдаются все меры санитарной безопасности. Кроме того, действует предварительная запись: на сайте компании или через мобильное приложение. Человек сам выбирает удобное для себя время. Помимо комфорта для посетителя, предварительная запись позволяет развести потоки клиентов.

Почтовое отделение 682480 на ул. Ленина, 15 работает со вторника по субботу с 9.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00, понедельник, воскресенье – выходной.