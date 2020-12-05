Разбой средь бела дня: в Комсомольске-на-Амуре будут судить агрессивного гостя

Отправляясь в гости к старому приятелю, комсомольчанин и предположить не мог, что застолье закончится совсем не весело.

Осенью 2020 года в полицию пришел местный житель. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, мужчина заявил, что стал жертвой нападения. Заявитель пришел в гости к приятелю, где уже был еще один гость. Раньше они не были представлены друг другу, что никоим образом не помешало им выпивать вместе с хозяином. Однако по мере убывания алкоголя в бутылке, новый знакомый становился все агрессивнее. Произошел конфликт, который из словесной перепалки быстро перерос в драку. Незнакомец нанес пострадавшему несколько ударов, отобрал мобильник, деньги и серебряную цепь. С добычей он спокойно ушел.

Полицейские разыскали подозреваемого. Им оказался 44-летний ранее уже судимый комсомольчанин. К тому моменту как его нашли, он уже потратил чужие деньги, цепочку и телефон продал.

Уголовное дело было возбуждено по статье 162 УК РФ – разбой. Вся доказательная база собрана, дело уже передано в суд. До вынесения приговора гражданин будет находиться под стражей – высока вероятность, что подписка о невыезде не помешает ему скрыться от следствия.