Проблемы обманутых дольщиков обсудили в правительстве Хабаровского края

К решению проблемы краевые власти активно привлекают федеральный центр, что благоприятно сказалось на ситуации Фото: Вячеслав РЕУТОВ

В Хабаровском крае около 1200 жителей находятся в категории «обманутые дольщики». Чтобы каждый из них отметил новоселье, нужно ввести в эксплуатацию одиннадцать домов.

В правительстве края состоялось очередное заседание рабочей группы по обманутым дольщикам. Отметим, что свет в конце строек уже виден: ранее при личном вмешательстве Михаила Дегтярева, врио губернатора Хабаровского края, удалось заручиться поддержкой МинЖКХ РФ и достигнуть договоренностей по увеличению финансирования из федерального Фонда защиты прав обманутых дольщиков.

Однако возникают ситуации, когда стройки тормозятся из-за разногласий между самими дольщиками. Так, вопрос по финансированию достройки многоэтажки в районе улицы Фрунзе в Хабаровске в стадии завершения. Необходимая документация по объекту для рассмотрения на наблюдательном совете Фонда практически собрана.Но возникла необходимость провести повторное межевание территории из-за того, что дом находится в границах пяти земельных участков, на которых за это время появились новые объекты.

Добавил остроты и конфликт между членами ЖСК «Утес», созданного для достройки дома, и 41 дольщиком, непожелавшим вступить в кооператив из-за недоверия к его органам правления. Люди заподозрили нецелевое расходование средств.

Михаил Дегтярев призвал жителей сесть за стол переговоров. Только так можно снять острые вопросы и дать делу дальнейший ход.

- В этой ситуации недоверие можно снять только в ходе диалога, совместного изучения документации. Я попрошу руководство ЖСК предоставить такую возможность другим дольщикам. И вместе заявиться в федеральный фонд. Деньги на достройку нам выделяют, - отметил Михаил Дегтярев.

На заседании обсуждалась судьба всех 11 проблемных домов. В целом можно отметить, что проблема решается. Где это необходимо, привлекают конкурсных управляющих, обращаются за помощью к федеральному центру или привлекают инвесторов. Так, на достройку домов ООО «Диалог» предварительно зарезервировано свыше полутора миллиардов рублей – это средства Фонда и краевого бюджета.